Amrabat umiliato da Odegaard con una finta. L’Arsenal celebra la giocata sui social ed i tifosi lo sbeffeggiano

La stagione di Sofyan Amrabat al Manchester United è stata a dir poco deludente ma sembra non esserci pace per l’ex centrocampista della Fiorentina. Nella sconfitta di ieri dei Reds contro l’Arsenal (0-1) ancora una volta il marocchino è stato protagonista di un episodio negativo in un uno contro uno con uno dei centrocampisti più forti della Premier League. Il numero 8 dei Gunners, Martin Odegaard, con una finta sulla trequarti ha mandato al bar (come si dice in questi casi) Amrabat che è caduto rovinosamente a terra, con le mani sull’erba, scatenando le battute dei tifosi dello United. Come se non bastasse anche l’Arsenal ha voluto celebrare la giocata di Odegaard sul profilo Twitter del club londinese alimentando ancora di più le pesanti critiche nei confronti di Sofyan Amrabat da parte dei tifosi dei Red Devils, ma anche del tifo inglese in generale.

Di seguito il video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell’Arsenal:

