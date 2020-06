Antonio Cincotta ha parlato di Rocco Commisso in occasione del primo anniversario della presidenza del tycoon nato in Italia. Queste alcune delle sue dichiarazioni al Brivido Sportivo:

“Commisso è un personaggio che spinge ogni uomo che opera nelle sue aziende a dare più del massimo. Ha un carisma che trasmette, dando ad ognuno una grande carica. Fu così che durante una piovosa domenica di Marzo, nel bel mezzo della pandemia che il mio cellulare squillò. Non mi chiese della ripresa degli allenamenti, ma bensì del coronavirus. Vole sapere le condizioni delle ragazze, scherzò anche sulla mia barba lunga..e sul fatto che fosse un po’ bianca Decise di regalarmi un sorriso inaspettato in un momento in cui sorridere faceva davvero la differenza.”