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Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti"

Queste le parole rilasciate da Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's in vista della sfida di domani contro l'Inter: "La squadra nerazzurra ha delle ottime individualità, stiamo prepara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 16:35
Cincotta: "Vogliamo tornare alla vittoria. Bilancio positivo. Siamo qualcosa in più di dilettanti" -
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Queste le parole rilasciate da Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's in vista della sfida di domani contro l'Inter: "La squadra nerazzurra ha delle ottime individualità, stiamo preparando la gara attentamente. La nostra infermeria purtroppo è affollatissima. Chiunque ha giocato ha preso parte alla partita per vincere, bilancio più che positivo anche se c'è sempre da migliorare. Vogliamo tornare alla vittoria. L'emendamento del governo sulle atlete professioniste? Beh è un passo importante, spero che le federazioni procedono. Pensiamo di essere qualcosa in più di dilettanti".

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