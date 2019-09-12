Cincotta: "Il gap da colmare è ancora troppo. Applaudo le ragazze ma soprattutto i nostri tifosi"

Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta a Violachannel dopo la sconfitta contro l'Arsenal: "Qualunque sia la tua strategia contro di loro il gap da colmare è a...

Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta a Violachannel dopo la sconfitta contro l'Arsenal: "Qualunque sia la tua strategia contro di loro il gap da colmare è ancora troppo. Le ragazze hanno continuato ad attaccare fino alla fine, per noi era la prima di questa stagione. Voglio applaudire tutte le ragazze ma soprattutto i nostri splendidi tifosi che non hanno fatto mancare il loro sostegno".