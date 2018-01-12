Fattori e Cincotta: "Un 2017 bellissimo, ma ora ritroviamo la garra. Niente alibi nel 2018..."

Sauro Fattori e Antonio Cincotta, tecnici della Fiorentina Women's, hanno presentato a Violachannel.tv la prossima partita contro la Res Roma.“Veniamo da un 2017 bellissimo - commenta Fattori - e ora...

Sauro Fattori e Antonio Cincotta, tecnici della Fiorentina Women's, hanno presentato a Violachannel.tv la prossima partita contro la Res Roma.

“Veniamo da un 2017 bellissimo - commenta Fattori - e ora dobbiamo giocare sei mesi al top anche perché siamo indietro in classifica e dobbiamo dimostrare la squadra che siamo. Inoltre c’è sempre la Coppa Italia e puntiamo a far bene in entrambe le manifestazioni. Ci aspetta il match in casa della Roma alla quale portiamo un grande rispetto perché tutti gli anni riesce a salvarsi, ha giovani importanti e saranno molto motivate. Andiamo in casa loro ma la Fiorentina è la Fiorentina e vogliamo iniziare nel migliore dei modi il 2018”

Per Cincotta, invece, “Abbiamo cercato di ritrovare la garra che contraddistingue i nostri avversari, la Res Roma, ed è quello che a noi è mancato alla fine del 2017 quando pensavamo ancora di avere un percorso in discesa, ancora aggrappati ai successi della scorsa stagione. E invece il cammino è in salita e quindi con la stessa garra della garra dovremo riconquistarci il terreno perduto. Non voglio trincerarmi più dietro agli alibi delle trasferte di Champions e della Nazionale che assorbe tante giocatrici come quelle di valore della Fiorentina ed è giusto che sia così, noi dobbiamo essere all’altezza senza alibi”.