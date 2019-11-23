Cincotta: "Dobbiamo migliorare mentalmente in difesa. Contro la Juve senza paura"

Queste le parole rilasciate nel post gara di Fiorentina Women's-Hellas Verona dal mister Antonio Cincotta: "Abbiamo dominato per 60', abbiamo giocato con convinzione sviluppando tante azioni che andav...

Queste le parole rilasciate nel post gara di Fiorentina Women's-Hellas Verona dal mister Antonio Cincotta: "Abbiamo dominato per 60', abbiamo giocato con convinzione sviluppando tante azioni che andavano concretizzate poi c'è stato un momento di calo, eravamo meno reattivi. Nel futuro bisogna alzare l'asticella e non far rientrare in partita le avversarie con delle nostre distrazioni che possono risultare letali. Bisogna alzare a livello mentale la prestazione difensiva nelle piccole cose. Sono molto felice della prestazione di Ilaria Mauro e faccio complimenti a tutte le ragazze. Abbiamo molte calciatrici fuori e per noi recuperare Ilaria è molto importante. Viviamo questa settimana con tranquillità e dovremo affrontare la gara con la Juve senza paura".