Cincotta: "Domani dobbiamo scalare l'Everest. Per provare a vincere abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

Queste le parole in conferenza stampa del mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta in vista della sfida di domani contro l'Arsenal: " È un esordio diverse perchè siamo diventati testa di serie...

Queste le parole in conferenza stampa del mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta in vista della sfida di domani contro l'Arsenal: " È un esordio diverse perchè siamo diventati testa di serie. Nel ranking abbiamo preso tanti punti ma abbiamo comunque preso una squadra forte. Sappiamo quanto è difficile affrontare i nostri avversari, è una delle squadre più forti in Europa. Il nostro gruppo si allena insieme da 40 giorni. La Mauro non è stata convocata in Nazionale perchè ha avuto qualche acciacco alla schiena, stiamo cercando di recuperare la Guagni. Lo scorso anno abbiamo perso 7-0 con il Chelsea, l'Arsenal è il campione d'Inghilterra e con loro vinse 6-0... Dobbiamo però mettercela tutta. Giocare in casa per noi è fondamentale, ci aspetta un grande calore e proveremo a ricambiarlo. Quest'occasione le ragazze se la sono sudata gara dopo gara. Speriamo che Firenze risponda. Senza pubblico non abbiamo alcuna possibilità di vincere. Anche sul mercato la società ha lavorato molto, non abbiamo un fenomeno ma calciatrici di livello. Quelle che sono arrivate sono tutte grandi calciatrice, hanno un'ottima mentalità. L'Arsenal è un club fortissimo ma vogliamo puntare sulla nostra intelligenza tattica e sul supporto dei tifosi. Dobbiamo scalare l'Everest e faremo di tutto per vincere. Bisogna essere bravi sulle ripartenze. Ho ancora dei ballottaggi, uno è Alia Guagni. Stiamo facendo gli ultimi test. Chi domani scenderà in campo sarà al 100%".