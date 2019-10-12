Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca
Seconda vittoria della stagione per la Fiorentina Women’s allenata da Cincotta, battuto 2-1 il Tavagnacco al “Bozzi” de Le Caldine. Sblocca il punteggio il Centro firmato sotto misura da Lisa De Vanna...
Seconda vittoria della stagione per la Fiorentina Women’s allenata da Cincotta, battuto 2-1 il Tavagnacco al “Bozzi” de Le Caldine. Sblocca il punteggio il Centro firmato sotto misura da Lisa De Vanna, su assist del capitano Guagni; in avvio di secondo tempo dalla destra imperversa ancora una volta Alia Guagni, serve il pallone vincente a Bonetti per il raddoppio. Sul finire il gol di Kongouli riapre la contesa, ma le viola vigilano e portano il risultato a casa. La Fiorentina sale così a quota 6 in classifica, tentando di tenere il ritmo delle prime della classe.