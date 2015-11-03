Notizie De Vanna Fiorentina

Roma-Fiorentina Women's 2-2. Prima Breitner porta in vantaggio le viola poi Andressa trova il pareggio
26 gennaio 2020 20:24
Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna
19 gennaio 2020 17:51
La Fiorentina Women's ha battuto l'Orobica 4-1. Doppietta di Mauro poi gol di De Vanna e Lazaro
11 gennaio 2020 20:11
Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca
12 ottobre 2019 18:31
De Vanna: "Vogliamo giocarcela contro l'Arsenal, sono emozionata. Che tifosi appassionati qui!"
10 settembre 2019 20:21
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