Cincotta: “Gara difficile, grande orgoglio da parte delle ragazze. Tre punti fondamentali”

Queste le parole rilasciate al termine della partita dal ct della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta: “Questa gara è stata difficile. Siamo stati puniti da un errore difensivo, le mie ragazze poi han...

Queste le parole rilasciate al termine della partita dal ct della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta: “Questa gara è stata difficile. Siamo stati puniti da un errore difensivo, le mie ragazze poi hanno reagito mentalmente con un grandissimo orgoglio nonostante la palla non volesse entrare. Faccio i miei complimenti a tutti staff compreso perché era fondamentale riuscire a portare a casa i tre punti”.

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