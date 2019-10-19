Cincotta: “Gara difficile, grande orgoglio da parte delle ragazze. Tre punti fondamentali”
Queste le parole rilasciate al termine della partita dal ct della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta: “Questa gara è stata difficile. Siamo stati puniti da un errore difensivo, le mie ragazze poi han...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 20:07
Queste le parole rilasciate al termine della partita dal ct della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta: “Questa gara è stata difficile. Siamo stati puniti da un errore difensivo, le mie ragazze poi hanno reagito mentalmente con un grandissimo orgoglio nonostante la palla non volesse entrare. Faccio i miei complimenti a tutti staff compreso perché era fondamentale riuscire a portare a casa i tre punti”.
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