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Arriva il rinnovo per Cincotta. Sarà l'allenatore della Fiorentina Women's per altre due stagioni

Antonio Cincotta prosegue nel percorso intrapreso con la Società la scorsa stagione che lo ha portato, insieme alla squadra, alla vittoria della SuperCoppa. Un rapporto consolidato che lo vedrà alla g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 19:43
Arriva il rinnovo per Cincotta. Sarà l'allenatore della Fiorentina Women's per altre due stagioni -
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Antonio Cincotta prosegue nel percorso intrapreso con la Società la scorsa stagione che lo ha portato, insieme alla squadra, alla vittoria della SuperCoppa. Un rapporto consolidato che lo vedrà alla guida di Fiorentina Women's per le prossime due stagioni sportive. Mister Cincotta si avvarrà della collaborazione di uno staff composto da Nicola Melani (Vice Allenatore e Preparatore portieri), Fabio Barducci e Giacomo Palchetti (Preparatori Atletici), Marco Merola (Collaboratore Tecnico).

 

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