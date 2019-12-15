Cincotta: "Un momento bellissimo per noi, vogliamo continuare così anche nel 2020"

Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta dopo la vittoria sull'Inter: "Faccio i miei complimenti alle ragazze perchè da tante giornate giocano ad altissimo live...

Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Women's Antonio Cincotta dopo la vittoria sull'Inter: "Faccio i miei complimenti alle ragazze perchè da tante giornate giocano ad altissimo livello, giocano un calcio che piace in cui loro si ritrovano, credo che sia un bellissimo momento per noi e vogliamo continuare così. Abbiamo gestito un po' le energie perchè mercoledì abbiamo giocato la Coppa Italia, era importante gestire la gara e portarla a casa, sul 4-0 non avevamo più nulla da chiedere alla gara. Un 2019 molto bello, abbiamo fatto molti punti e siamo stati protagonisti. Applausi alle ragazze e a tutto lo staff".