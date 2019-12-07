La Fiorentina Women's ha vinto 3-0 contro l'Empoli Ladies. Reti di Agard, Bonetti e Cordia

Oggi la Fiorentina Women's ha battuto l'Empoli Ladies in trasferta per 3-0. Hanno vinto grazie alle reti di Agard al 16', Bonetti al 39' e Cordia al 54'. La Fiorentina è temporaneamente seconda in cla...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2019 17:12

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