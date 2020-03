L’allenatore della Fiorentina Womens Antonio Cincotta è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole: “Noi stiamo bene, abbiamo avuto 4 ragazze in quarantena perchè sono tornate dalla Nazionale e c’era stato un contatto positivo. Abbiamo tutto sotto controllo, per quello che può essere questo momento. Trovo giusto che il calcio so ponga in secondo piano. Bisogna pensare a quando torneremo, per riposizionare il calcio femminile nel posto che si è conquistato. La posizione della Fiorentina è quella di rispettare le norme del governo, non ci alleniamo insieme anche se con la tecnologia riusciamo parzialmente ad abbattere questo muro. Bisogna darsi un piccolo obiettivo al giorno con lo scopo di mantenere il gruppo compatto e farci trovare pronti il giorno in cui verrà dato il via libera”.