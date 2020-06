Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta, terminata ormai ufficialmente la stagione, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, soffermandosi sulla scelta di annullare il campionato e sui possibili scenari futuri. Ecco un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda nell’edizione delle 19.30: “Champions League? Se fosse così saremmo orgogliose di quanto fatto. Le ragazze meritano di divenire professioniste. Alia Guagni? Speriamo che il capitano resti con noi, se così non fosse continueremo a tifare per lei”.