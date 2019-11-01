Labaro Viola

Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola

Di seguito riportiamo la lista dei convocati del tecnico Antonio Cincotta per il match Fiorentina Women’s-Milan di domani (ore 14.30 stadio Bozzi):Adami Greta, Agard Laura, Arnth Janni, BonettiTatiana...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 00:11
Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola -
News
Fiorentina Milan
Cincotta
Convocate Acf
Condividi

Di seguito riportiamo la lista dei convocati del tecnico Antonio Cincotta per il match Fiorentina Women’s-Milan di domani (ore 14.30 stadio Bozzi):

Adami Greta, Agard Laura, Arnth Janni, BonettiTatiana, Breitner Stephanie, Cordia Janelle, De Vanna Lisa, Fedele Noemi, Fusini Martina, Guagni Alia, Lazaro Paloma, Mauro Ilaria, Mascarello Marta, Ohrstrom Stephanie, Parisi Alice, Philtjens Davina, Ripamonti Chiara, Thogersen Frederikke, Tinti Rebecca, Tortelli Alice, Vigilucci Valery.

Violachannel.tv

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok