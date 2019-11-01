Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola
Di seguito riportiamo la lista dei convocati del tecnico Antonio Cincotta per il match Fiorentina Women’s-Milan di domani (ore 14.30 stadio Bozzi):Adami Greta, Agard Laura, Arnth Janni, BonettiTatiana...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 00:11
Di seguito riportiamo la lista dei convocati del tecnico Antonio Cincotta per il match Fiorentina Women’s-Milan di domani (ore 14.30 stadio Bozzi):
Adami Greta, Agard Laura, Arnth Janni, BonettiTatiana, Breitner Stephanie, Cordia Janelle, De Vanna Lisa, Fedele Noemi, Fusini Martina, Guagni Alia, Lazaro Paloma, Mauro Ilaria, Mascarello Marta, Ohrstrom Stephanie, Parisi Alice, Philtjens Davina, Ripamonti Chiara, Thogersen Frederikke, Tinti Rebecca, Tortelli Alice, Vigilucci Valery.
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