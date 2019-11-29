Cincotta: "Domenica contro la Juve senza paura. Abbiamo superato il momento difficile. Gli infortuni..."

Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali da Antonio Cincotta allenatore della Fiorentina Women's sulla sfida contro la Juventus: "Domenica sarà una gara emozionante tra due realtà che hanno fat...

Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali da Antonio Cincotta allenatore della Fiorentina Women's sulla sfida contro la Juventus: "Domenica sarà una gara emozionante tra due realtà che hanno fatto la storia del calcio femminile italiano. Quando perdi devi capire chi sei e che cosa non va, come non puoi pensare quando vinci di essere invincibile. Il momento difficile l'abbiamo superato. Le infortunate sono comunque tante ma quelle che giocano stanno facendo benissimo. Andiamo a giocare la partita senza paura e senza fare le vittime".