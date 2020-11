Cincotta: “Le ragazze meritano un plauso, hanno giocato l’una per l’altra. Siamo una squadra nuova, ci serve tempo”

Nel post, Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato la vittoria per 0-2 ottenuta dalle ragazze della Fiorentina Femminile contro la Pink Bari. Ecco le sue parole rilasciate ai canali mediatici di ACF Fiorentina:

“Sono soddisfatto delle ragazze e per le ragazze: hanno giocato l’una per l’altra. La nostra è una squadra nuova, è noto che ci serva del tempo per far giocare i singoli all’unisono. Le cose stanno migliorando. Adesso completiamo il girone di andata con il San Marino, ma non dimentichiamoci la Coppa Italia, per noi è molto importante”.

