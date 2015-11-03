Notizie Acf Womens Fiorentina

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Tortelli: "Oggi si è vista la differenza con la Juventus. Adesso testa al campionato"

10 gennaio 2021 16:07

Cincotta: "Le ragazze meritano un plauso, hanno giocato l'una per l'altra. Siamo una squadra nuova, ci serve tempo"

14 novembre 2020 22:27

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17 novembre 2019 20:14

Juventus-Fiorentina: finale di Supercoppa italiana visibile su Sky. Lazaro e Mauro restano in panchina

27 ottobre 2019 09:05

Guagni rinnova con ACF Women's: "Qui sono a casa. Il mio NO al Real Madrid.."

02 agosto 2019 17:48

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