Guagni rinnova con ACF Women's: "Qui sono a casa. Il mio NO al Real Madrid.."

“Firenze è casa mia”. Sono queste le parole che ogni tifoso viola vuol sentirsi dire. Le ha pronunciate Alia Guagni, subito dopo aver rinnovato con la Fiorentina Women e rilancia l’entusiasmo verso i...

“Firenze è casa mia”. Sono queste le parole che ogni tifoso viola vuol sentirsi dire. Le ha pronunciate Alia Guagni, subito dopo aver rinnovato con la Fiorentina Women e rilancia l’entusiasmo verso il futuro. “Sono dove devo essere” ha dichiarato il Capitano della Viola femminile “Firenze è casa mia e sono felice di essere qui.Voglio ringraziare il Prof.Vergine che sta dando continuità al progetto e con lui la nostra nuova proprietà, Rocco Commisso e Joe Barone, che crede nel calcio femminile e vuole rilanciare la viola verso obiettivi ancora più ambiziosi. Stiamo formando una squadra ancora più competitiva, anche quest’anno puntiamo a migliorarci”.

Alia Guagni guiderà la Fiorentina femminile anche la prossima stagione e non su stanca dei successi ottenuti: dalla creazione della società nel 2015, Alia e compagne hanno vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e partecipato a due edizioni della UEFA Women’s Champions League raggiungendo gli Ottavi di Finale.

“Puntiamo in alto. Ci piace parlare poco, e far parlare il campo. Ho detto No al Real Madrid.Il nuovo progetto è ambizioso, sono felice qui a Firenze e non vedo l’ora di ricominciare”.

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