ACF Women's resta al terzo posto grazie al pari fra Milan e Juventus. Anche la Roma ko..

È finita con un pareggio per 2-2 la partita valida per la sesta giornata di serie A femminile tra Milan e Juventus. Il punto guadagnato dalle rossonere di Ganz oggi lascia al terzo posto le viola (vit...

È finita con un pareggio per 2-2 la partita valida per la sesta giornata di serie A femminile tra Milan e Juventus. Il punto guadagnato dalle rossonere di Ganz oggi lascia al terzo posto le viola (vittoria ieri a Bari), ora ad un punto dal Milan e a tre dalla Juve. Decisivo però anche il ko inferto dal San Gimignano Fiorentia alla Roma, rimasta così sotto di un punto a quota 12.

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