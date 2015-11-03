Notizie Florentia Fiorentina

Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'
06 settembre 2020 21:14
Fiorentina Femminile-Fiorentia, ecco le undici viola che giocheranno il derby alle 17:45
06 settembre 2020 17:19
Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna
19 gennaio 2020 17:51
Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"
18 gennaio 2020 19:07
ACF Women's resta al terzo posto grazie al pari fra Milan e Juventus. Anche la Roma ko..
17 novembre 2019 20:14
Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women's 2-4. Le gigliate vincono davanti agli occhi di Commisso
15 settembre 2019 20:45
Coppa Italia femminile: sarà derby a Firenze: Fiorentina contro Florentia. La data...
05 novembre 2018 16:01
Archivio