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Notizie Florentia Fiorentina

Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'

06 settembre 2020 21:14

Fiorentina Femminile-Fiorentia, ecco le undici viola che giocheranno il derby alle 17:45

06 settembre 2020 17:19

Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna

19 gennaio 2020 17:51

Cincotta: "I colpi del mercato invernale arriveranno dall'infermeria. Ogni sfida la giochiamo con il coltello tra i denti"

18 gennaio 2020 19:07

ACF Women's resta al terzo posto grazie al pari fra Milan e Juventus. Anche la Roma ko..

17 novembre 2019 20:14

Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women's 2-4. Le gigliate vincono davanti agli occhi di Commisso

15 settembre 2019 20:45

Coppa Italia femminile: sarà derby a Firenze: Fiorentina contro Florentia. La data...

05 novembre 2018 16:01

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