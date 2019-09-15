Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women's 2-4. Le gigliate vincono davanti agli occhi di Commisso
La Fiorentina Women's vince il derby fuori casa contro il Florentia San Gimignano per 4-2. Alla gara presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a dare sostegno alle ragazze viola. Gi...
La Fiorentina Women's vince il derby fuori casa contro il Florentia San Gimignano per 4-2. Alla gara presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a dare sostegno alle ragazze viola. Gigliate subito in vantaggio al minuto 8 grazie alla rete di Lazaro. Al 21 minuto raddoppio viola, ancora in goal la spagnola. Nel secondo tempo nei primi 10 minuti arriva il terzo goal con Cordia ma al 60 minuto le padrone di casa accorciano le distanze. Nel recupero arriva anche il 2-3 ma la calciatrice australiana De Vanna sigla la sua rete d'esordio nell'ultimo minuto di gara.