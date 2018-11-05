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Coppa Italia femminile: sarà derby a Firenze: Fiorentina contro Florentia. La data...

Il sorteggio per la Coppa Italia Femminile ha messo di fronte le due squadre di Firenze: la Florentia pesca la Fiorentina Women's FC, con la gara che si disputerà l’8 dicembre alle ore 15.00 presso lo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 16:01
Coppa Italia femminile: sarà derby a Firenze: Fiorentina contro Florentia. La data... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
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Il sorteggio per la Coppa Italia Femminile ha messo di fronte le due squadre di Firenze: la Florentia pesca la Fiorentina Women's FC, con la gara che si disputerà l’8 dicembre alle ore 15.00 presso lo Stadio "Goffredo del Buffa" di Figline Valdarno (FI).

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