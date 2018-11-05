Coppa Italia femminile: sarà derby a Firenze: Fiorentina contro Florentia. La data...
Il sorteggio per la Coppa Italia Femminile ha messo di fronte le due squadre di Firenze: la Florentia pesca la Fiorentina Women's FC, con la gara che si disputerà l’8 dicembre alle ore 15.00 presso lo...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 16:01
Il sorteggio per la Coppa Italia Femminile ha messo di fronte le due squadre di Firenze: la Florentia pesca la Fiorentina Women's FC, con la gara che si disputerà l’8 dicembre alle ore 15.00 presso lo Stadio "Goffredo del Buffa" di Figline Valdarno (FI).