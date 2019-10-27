Juventus-Fiorentina: finale di Supercoppa italiana visibile su Sky. Lazaro e Mauro restano in panchina
Oggi allo stadio Manuzzi di Cesena si assisterà alla finale di Supercoppa delle donne tra Juventus-Fiorentuna alle 12:30.Ecco le probabili formazioni:Fiorentina(5-3-1-1): Ohrstrom; Guagni, Arnth, Agar...
Oggi allo stadio Manuzzi di Cesena si assisterà alla finale di Supercoppa delle donne tra Juventus-Fiorentuna alle 12:30.
Ecco le probabili formazioni:
Fiorentina(5-3-1-1): Ohrstrom; Guagni, Arnth, Agard, Tortelli, Philtjeans; Adami, Parisi, Breitner; Bonetti; Thogersen.
Indisponibili: Clelland e Durante.
Juventus(4-2-3-1): Giuliani; Boattini, Sembrat, Gama, Sikora; Pedersen, Galli; Aluko, Rosucci, Cernoia; Girelli.
Indisponibili: Salvai, Franco e Bonansea.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport e l'arbitro dell'incontro sarà Pirriatore di Bologna.
Fonte: Gazzetta.it