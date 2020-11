Fiorentina Femminile, brutto pareggio con la Roma. Cincotta: “ In coppa servirà mentalità diversa”

Al termine del pareggio con la Roma, ha parlato mr Cincotta, che nonostante il pareggio agguantato contro la Roma, prova a dare la carica alle sue ragazze per l’impegno di coppa

“Ho visto le ragazze combattere su ogni pallone, le ho viste molto determinate. E’ stata una gara bellissima e rocambolesca. Siamo andati in vantaggio poi la Roma ha rimontato con un gol meraviglioso. Ci siamo ributtati sotto per cercare il pareggio”.

“La gara di oggi è un bellissimo spot per il calcio femminile. Si sono viste due squadre giocare a viso aperto per cercare di portare a casa i tre punti. Quando si gioca in questo modo spesso finisce in pareggio”.

“Le ragazze hanno reagito, hanno avuto cuore, carattere, cercando di fare il meglio possibile a cospetto di un avversario molto forte”.

“Ripartiamo da questo, dalla vittoria di Coppa Italia, abbiamo invertito il trend negativo, ce lo lasciamo alle spalle con tutto quello che è successo attorno a noi. Da qui ripartiamo per andare a Bari a testa alta ed a petto in fuori perchè siamo la Fiorentina e vogliamo prenderci quello che è nostro”.

