L’Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo

I giocatori della Fiorentina convocati in nazionali sarebbero dovuti partire tra la serata di oggi e la mattinata di domani per le rispettive nazionali e raggiungere dunque i propri paesi di origine. Ma in seguito alla positività di Jose Maria Callejon, l’Asl di Firenze ha bloccato tutti i giocatori viola convocati in nazionale e ha proibito di lasciare Firenze. I giocatori della Fiorentina rimangono dunque nella bolla e dunque dovranno rinunciare alla propria convocazione. I primi a sapere di questa notizia sono stati i colleghi cileni che hanno riportato la notizia che Pulgar ha comunicato alla sua federazione, di non poter raggiungere il Cile.

