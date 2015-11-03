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Notizie Nazionali Fiorentina

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."

14 novembre 2025 22:14

I calciatori della Fiorentina chiamati in Nazionale oggi torneranno a Firenze, Ndour rientrerà domani

24 marzo 2025 11:36

Rientri nazionali: in 6 pronti a tornare a Firenze nei prossimi giorni in vista del Milan

25 marzo 2024 22:04

Oggi inizia il rientro a Firenze dei Nazionali. Terzic non ha ancora recuperato dall’infortunio

28 marzo 2023 10:07

Nazione, Mondiali, che pasticcio! La Fiorentina rischia di non avere i Nazionali per 2 giornate 

28 settembre 2022 10:36

Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier

11 settembre 2021 14:20

Commisso non ci sta: "Inaccettabile che i nazionali tornano venerdì e sabato si gioca. Squadre Champions avvantaggiate"

07 settembre 2021 12:17

CorSport, Nazionali stranieri al rientro, l'ultimo oggi è Pulgar, prima farà il tampone

20 novembre 2020 09:18

Nazione, Prandelli non ha digerito i giocatori che hanno lasciato "la bolla" per raggiungere le Nazionali

15 novembre 2020 09:57

CorSport, Fiorentina, tutti in "bolla" fino a martedì: restano tutti a casa, niente Nazionali

14 novembre 2020 11:21

Dir. Asl Toscana: "Chi ha violato la "bolla" dovrà sottoporsi alla quarantena ma potrà giocare"

12 novembre 2020 17:55

CorSport, i sette nazionali rimasti a Firenze partiranno domenica/lunedì se viene sciolta la "bolla"

12 novembre 2020 10:49

Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità

12 novembre 2020 10:40

CorFio, i sei nazionali che hanno violato la "bolla" rischiano una multa. Come potranno rientrare?

11 novembre 2020 09:16

L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo

08 novembre 2020 17:27

L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre

01 aprile 2020 18:45

Ecco quando rientreranno i nazionali viola. Possibile turnover. A Napoli invece altri problemi...

12 settembre 2018 12:54

Nazionali minori, due giocatori delle giovanili viola convocati. I comunicati..

11 gennaio 2018 16:48

Nazionali in rientro scaglionati. Oggi è il turno di Badelj e Astori mentre Pezzella e Sanchez

10 ottobre 2017 10:23

Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale

05 ottobre 2017 12:31

Da Pezzella ad Astori, 12 nazionali viola in giro per il mondo. E chi si allena a Firenze prova a prendersi il posto...

04 ottobre 2017 10:41

Pioli perde dieci giocatori: ecco gli impegni dei giocatori con la nazionale

28 agosto 2017 10:53

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