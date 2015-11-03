Notizie Nazionali Fiorentina

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."
14 novembre 2025 22:14
I calciatori della Fiorentina chiamati in Nazionale oggi torneranno a Firenze, Ndour rientrerà domani
24 marzo 2025 11:36
Rientri nazionali: in 6 pronti a tornare a Firenze nei prossimi giorni in vista del Milan
25 marzo 2024 22:04
Oggi inizia il rientro a Firenze dei Nazionali. Terzic non ha ancora recuperato dall’infortunio
28 marzo 2023 10:07
Nazione, Mondiali, che pasticcio! La Fiorentina rischia di non avere i Nazionali per 2 giornate
28 settembre 2022 10:36
Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier
11 settembre 2021 14:20
Commisso non ci sta: "Inaccettabile che i nazionali tornano venerdì e sabato si gioca. Squadre Champions avvantaggiate"
07 settembre 2021 12:17
CorSport, Nazionali stranieri al rientro, l'ultimo oggi è Pulgar, prima farà il tampone
20 novembre 2020 09:18
Nazione, Prandelli non ha digerito i giocatori che hanno lasciato "la bolla" per raggiungere le Nazionali
15 novembre 2020 09:57
CorSport, Fiorentina, tutti in "bolla" fino a martedì: restano tutti a casa, niente Nazionali
14 novembre 2020 11:21
Dir. Asl Toscana: "Chi ha violato la "bolla" dovrà sottoporsi alla quarantena ma potrà giocare"
12 novembre 2020 17:55
CorSport, i sette nazionali rimasti a Firenze partiranno domenica/lunedì se viene sciolta la "bolla"
12 novembre 2020 10:49
Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità
12 novembre 2020 10:40
CorFio, i sei nazionali che hanno violato la "bolla" rischiano una multa. Come potranno rientrare?
11 novembre 2020 09:16
L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo
08 novembre 2020 17:27
L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre
01 aprile 2020 18:45
Ecco quando rientreranno i nazionali viola. Possibile turnover. A Napoli invece altri problemi...
12 settembre 2018 12:54
Nazionali minori, due giocatori delle giovanili viola convocati. I comunicati..
11 gennaio 2018 16:48
Nazionali in rientro scaglionati. Oggi è il turno di Badelj e Astori mentre Pezzella e Sanchez
10 ottobre 2017 10:23
Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale
05 ottobre 2017 12:31
Da Pezzella ad Astori, 12 nazionali viola in giro per il mondo. E chi si allena a Firenze prova a prendersi il posto...
04 ottobre 2017 10:41
Pioli perde dieci giocatori: ecco gli impegni dei giocatori con la nazionale
28 agosto 2017 10:53
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