Pioli perde dieci giocatori: ecco gli impegni dei giocatori con la nazionale

Tutti gli impegni dei nazionali viola. Pioli non potrà lavorare proprio con tutta la squadra durante la sosta

Alla ripresa degli allenamenti anche in casa viola mancheranno i nazionali, scrive questa mattina La Nazione. Capitan Astori è stato convocato dal ct Ventura per le gare contro Spagna e Israele, mentre Federico Chiesa è stato convocato da Di Biagio con l’Under 21 azzurra per le sfide contro Spagna e Slovenia. Convocazione anche per Carlos Sanchez. Il Ct della Colombia Pekerman lo ha convocato per le gare contro Venezuela e Brasile, partite valide per la qualificazione al Mondiale di Russia. Con la Under 21, ma quella Serba, anche Nikola Milenkovic. Prima convocazione con la Under 21 del Portogallo per Gil Dias, che il prossimo 5 settembre affronterà il Galles per le qualificazioni all’Europeo di categoria. In nazionale anche Milan Badelj che è stato chiamato per la nazionale croata per la sfida del 2 settembre contro il Kosovo. Convocazioni anche per Ianis Hagi e Petko Hristov, in questo caso con l’Under 21 della Romania il primo, con quella della Bulgaria il secondo. Hagi affronterà Bosnia e Svizzera, Hristov il Lussemburgo. A questi giocatori si aggiungono Rafik Zekhnini con la Under 21 della Norvegia, Dragowski con la Under 21 della Polonia, Diks (in prestito al Feyenoord e autore di due assist sabato nella vittoria contro il Willem II) con l’Olanda Under 21. ANCHE il giovane Castrovilli è stato mandato in prestito alla Cremonese ma in settimana risponderà alla convocazione della Under 20 guidata dall’ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi. Convocazione azzurra anche per il giovane portiere viola Cerofolini (che al Bernabeu contro il Real Madrid ha giocato gli ultimi minuti di partita) che con al Under 19 affronterà nei prossimi giorni la i pari età di Turchia e Russia