CorSport, Fiorentina, tutti in “bolla” fino a martedì: restano tutti a casa, niente Nazionali

Prosegue la preparazione della Fiorentina di Prandelli dentro la “bolla” che durerà fino a martedì 17 per le positività al Covid-19 riscontrate nei giorni scorsi e la scadenza significa – a esempio – che i calciatori rimasti a Firenze rispettando l’indicazione dell’asp locale non si aggregheranno più in extremis alle rispettive Nazionali com’era sembrato possibile in origine. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PRANDELLI PROVA A RIMETTERE SU IL “BUNKER”. IL FRANCHI DEVE TORNARE IL “FORTINO” DELLA FIORENTINA