Da Pezzella ad Astori, 12 nazionali viola in giro per il mondo. E chi si allena a Firenze prova a prendersi il posto...

Sono ben 12 i nazionali viola in giro per il mondo. Da Pezzella ad Astori, dal giovane Simone Lo Faso (impegnato in Under 20), a Cerofolini, fino a Badelj e agli altri. E chi resta a Firenze per allen...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2017 10:41

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