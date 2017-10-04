Da Pezzella ad Astori, 12 nazionali viola in giro per il mondo. E chi si allena a Firenze prova a prendersi il posto...
Sono ben 12 i nazionali viola in giro per il mondo. Da Pezzella ad Astori, dal giovane Simone Lo Faso (impegnato in Under 20), a Cerofolini, fino a Badelj e agli altri. E chi resta a Firenze per allen...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 10:41
Sono ben 12 i nazionali viola in giro per il mondo. Da Pezzella ad Astori, dal giovane Simone Lo Faso (impegnato in Under 20), a Cerofolini, fino a Badelj e agli altri. E chi resta a Firenze per allenarsi, Saponara in primis, proverà a convincere mister Stefano Pioli del proprio buono stato di forma, per scucire un posto da titolare a chi si trova in giro, a partire dall'allenamento di oggi.