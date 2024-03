Rientri nazionali: in 6 pronti a tornare a Firenze nei prossimi giorni in vista del Milan

Sono in 6 i giocatori viola che rientreranno a Firenze dopo gli impegni con le loro nazionali: per primo Bonaventura che tornerà dopo aver partecipato ai funerali di Barone a New York, ma comunque non avrebbe giocato in campionato a causa della squalifica da scontare. Kayodé rientrerà mercoledì dopo l’impegno dell’Under 21 azzurra contro la Turchia, così come Barak impegnato con la Repubblica Ceca che domani giocherà con l’Armenia, Milenkovic ha giocato oggi contro Cipro e tornerà a Firenze a breve. In chiusura ritroviamo i due argentini: Beltràn e Nico che avranno probabilmente un solo allenamento nelle gambe prima del match.