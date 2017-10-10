Nazionali in rientro scaglionati. Oggi è il turno di Badelj e Astori mentre Pezzella e Sanchez

Come riportato dal quotidiano Stadio sono tanti i giocatori che devono rientrare dalle nazionali. Badelj e Astori tornano oggi..

Come riportato dal quotidiano Stadio, i giocatori nazionali stanno tornando scaglionati a Firenze. Ieri è stato il turno di Hagi e Lo Faso, ma ma sono sempre 9 i calciatori che mancano all’appello nella lista del tecnico Pioli. Oggi rientrano Badelj e Astori: da capire se svolgeranno un allenamento nel pomeriggio al centro sportivo, comunque senza i compagni perché Sportiello e gli altri saranno invece in campo alle 11. Domani sarà la volta di Gil Dias, Dragowski, Chiesa, Milenkovic e Zekhnini. Infine, nella notte sempre tra oggi e domani, giocano la Colombia in Perù e l’Argentina in Ecuador: tra fuso orario e viaggio intercontinentale, Sanchez e Pezzella saranno a Firenze soltanto giovedì.