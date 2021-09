Commisso non ci sta: “Inaccettabile che i nazionali tornano venerdì e sabato si gioca. Squadre Champions avvantaggiate”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso questa mattina ha mostrato ai giornalisti la costruzione del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Il Viola Park sarà pronto a Natale del 2022.

“Ho parlato con Italiano – ha detto Rocco Commisso -, si deve fare qualcosa con questi giocatori che vanno via, in Africa o in Sudamerica con le rispettive Nazionali. Non è possibile che ci fanno giocare il sabato quando loro tornano lo stesso giorno. Non è giusto, va fatto qualcosa. Le squadre che giocano in Champions League sono avvantaggiate”.

