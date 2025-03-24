I calciatori della Fiorentina chiamati in Nazionale oggi torneranno a Firenze, Ndour rientrerà domani

Sono praticamente finiti gli impegni dei giocatori della Fiorentina presenti in nazionale, l'unico che ancora deve giocare la sua partita è Ndour che questa sera scenderà in campo contro la Danimarca...

Sono praticamente finiti gli impegni dei giocatori della Fiorentina presenti in nazionale, l'unico che ancora deve giocare la sua partita è Ndour che questa sera scenderà in campo contro la Danimarca U21. I calciatori impegnati con le nazionali maggiori invece hanno già terminato i loro impegni e faranno tutti rientro in città nella giornata di oggi, dopo che le loro nazionali sono state sconfitte nei turni di Nations League.

Infatti sia l'Italia di Kean e Comuzzo, che la Croazia di Pongracic che l'Islanda di Gudmundsson hanno perso i loro rispettivi incroci in Nations League e tutte le squadre sono state eliminate dalla competizione, o nel caso dell'Islanda di Gudmundsson retrocesse in una divisone inferiore.

Comunque ci sono delle buone notizie per Palladino, oltre alla doppietta di Kean e a l'assist di Gudmundsson, c'è anche da considerare che sono terminati presto gli impegni dei nazionali viola e che dunque Palladino avrà quasi la settimana tipo per preparare l'attesissima sfida contro l'Atalanta di Gasperini. Nessun giocatore inoltre ha dovuto affrontare voli transoceanici di conseguenza chi ha giocato ieri oggi sarà già di ritorno a Firenze.