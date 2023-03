Oggi inizia il rientro a Firenze dei Nazionali. Terzic non ha ancora recuperato dall’infortunio

La Fiorentina si ritrova oggi al centro sportivo dopo due giorni liberi. Seduta nel pomeriggio per iniziare a preparare la sfida con l’Inter. Quattro gli allenamenti a disposizione della squadra, con i giocatori reduci dalle nazionali che torneranno a tra oggi e giovedì. Milenkovic, Jovic e Barak sono attesi in queste ore, domani sarà il turno di Amrabat mentre giovedì torneranno Gonzalez e Kouamé. Da valutare le condizioni di Terzic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Lo scrive La Nazione.

