Gazzetta lancia la bomba: “In caso di addio di Italiano, tra i candidati per la panchina c’è Pirlo”

Le opportunità non mancano per Andrea Pirlo, anche se la finestra italiana è tutt’altro che chiusa. In prospettiva si annunciano un bel po’ di movimenti di panchina in Serie A e Pirlo riceve continue attenzioni. Del resto, nella sua stagione alla guida della squadra bian- conera è vero che il Maestro non è riuscito a conquistare il decimo scudetto consecutivo della gestione di Andrea Agnelli, ma si è assicurato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Un bilancio, insomma, da non trascurare. Così sarà interessante vedere cosa accadrà, ad esempio, al Bologna e alla Fiorentina: con Thiago Motta e Vincenzo Italiano sulla bocca di tutti. Possibile che si prepari un ricambio che veda proprio il tecnico di Flero tra i candidati alla loro successione, se andranno via. È presto, però, per trarre delle conclusioni. Anche per questo la volata finale del campionato turco può risultare determinante per alzare (o meno) l’asticella delle ambizioni. Pirlo pensa in grande, ma senza trascurare i piccoli passi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

