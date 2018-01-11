Nazionali minori, due giocatori delle giovanili viola convocati. I comunicati..
Sul sito ufficiale della Fiorentina si leggono questi due comunicati: Michele Cerofolini e Fabio Ponsi convocati per le amichevoli delle..
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 16:48
Sul sito ufficiale della Fiorentina si leggono questi due comunicati:
In vista dell’amichevole Italia-Spagna Under 17 in programma a Vinovo (TO) 14-17 gennaio, si comunica che l’Allenatore Federale Sig. Carmine Nunziata ha convocato il seguente calciatore della Fiorentina:
Fabio Ponsi
In occasione dell’amichevole Spagna – Italia Under 19; in programma a Guadalajara, 17 gennaio 2018 – ore 19.00, l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato il seguente calciatore della Fiorentina:
Michele Cerofolini