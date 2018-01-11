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Nazionali minori, due giocatori delle giovanili viola convocati. I comunicati..

Sul sito ufficiale della Fiorentina si leggono questi due comunicati: Michele Cerofolini e Fabio Ponsi convocati per le amichevoli delle..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 16:48
Nazionali minori, due giocatori delle giovanili viola convocati. I comunicati.. - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cerofolini
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Sul sito ufficiale della Fiorentina si leggono questi due comunicati:

In vista dell’amichevole Italia-Spagna Under 17 in programma a Vinovo (TO) 14-17 gennaio, si comunica che l’Allenatore Federale Sig. Carmine Nunziata ha convocato il seguente calciatore della Fiorentina:

Fabio Ponsi

In occasione dell’amichevole Spagna – Italia  Under 19; in programma a Guadalajara, 17 gennaio 2018 – ore 19.00, l’Allenatore Federale Sig. Paolo Nicolato, ha convocato il seguente calciatore della Fiorentina:

Michele Cerofolini 

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