De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: “Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male.”

Aurelio De Laurentiis ha tuonato contro la pausa nazionali esprimendo tutto il suo dissenso. Ecco le sue parole raccolte da Sky Sport e Dazn: “RRhamani e Anguissa sono andati in Nazionale e sono tornati sfasciati. Non si può andare avanti così. I campionati non vanno interrotti, vanno fatte meno partite. I giocatori sono pagati dalle società, e le stesse devono poter decidere se mandare i propri stipendiati in Nazionale.”

Il presidente ha aggiunto: “Se un giocatore si fa male in Nazionale si deve riaprire una finestra di mercato e si devono risarcire i club., ma alla Fifa e Uefa dei campionati nazionali non interessa”. Lo sfogo del presidente nasce dopo aver perso fino all’anno prossimo Anguissa per un infortunio patito in Nazionale.