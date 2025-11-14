14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:14

De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: “Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male.”

14 Novembre · 22:14

Aurelio De Laurentiis infuriato contro le Nazionali: duro attacco a Uefa e Fifa dopo aver perso Anguissa per infortunio durante la sosta.

Aurelio De Laurentiis ha tuonato contro la pausa nazionali esprimendo tutto il suo dissenso. Ecco le sue parole raccolte da Sky Sport e Dazn: “RRhamani e Anguissa sono andati in Nazionale e sono tornati sfasciati. Non si può andare avanti così. I campionati non vanno interrotti, vanno fatte meno partite. I giocatori sono pagati dalle società, e le stesse devono poter decidere se mandare i propri stipendiati in Nazionale.”

Il presidente ha aggiunto: “Se un giocatore si fa male in Nazionale si deve riaprire una finestra di mercato e si devono risarcire i club., ma alla Fifa e Uefa dei campionati nazionali non interessa”.  Lo sfogo del presidente nasce dopo aver perso fino all’anno prossimo Anguissa per un infortunio patito in Nazionale.

