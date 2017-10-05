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Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale

La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 12:31
Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale -
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La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali. Ad assistere all'allenamento era presente anche il direttore sportivo portoghese Carlos Freitas. La notizia è riportata da Radio Bruno.

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