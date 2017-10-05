Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale

La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiam...

La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali. Ad assistere all'allenamento era presente anche il direttore sportivo portoghese Carlos Freitas. La notizia è riportata da Radio Bruno.