Allenamento mattutino sotto gli occhi del direttore Freitas, presenti solo i non convocati in nazionale
La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiam...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 12:31
La Fiorentina ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina al centro sportivo. A dirigere le operazioni come al solito Stefano Pioli, impegnato a lavorare con coloro che non hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali. Ad assistere all'allenamento era presente anche il direttore sportivo portoghese Carlos Freitas. La notizia è riportata da Radio Bruno.