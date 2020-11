IACHINI VIA, TORNA PRANDELLI ASPETTANDO SARRI. TUTTI I DETTAGLI DEL RITORNO DI CESARE A FIRENZE

Quella con il Parma è stata l’ultima volta sulla panchina della Fiorentina per Beppe Iachini. Nelle prossime 48h arriverà il comunicato della società viola che annuncerà l’esonero di Iachini. Al suo posto arriverà Cesare Prandelli, un gradito ritorno nell’ambiente viola. Il nome più adatto per riportare entusiamo e gioco in casa viola nell’attesa che nel prossimo giugno tocchi a Maurizio Sarri, unico e vero grande obiettivo della Fiorentina con contatti continui e costanti in queste settimane. Contatti che però non sono potuti andar a buon fine per via del contratto che ancora lega Sarri alla Juventus.

Prandelli torna in viola con l’obiettivo, e magari il sogno di emulare Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Pioli a Milano sarebbe dovuto essere un traghettatore ma poi con la qualificazione all’Europa League ha fatto ricredere tutti. Torna in viola con contratto di 8 mesi. Il primo vero contatto tra le parti è arrivato giovedì, quando la Fiorentina ha capito della difficoltà di arrivare subito a Sarri.

Per qualcuno questo potrebbe essere l’antipasto di un possibile futuro di Prandelli come responsabile del settore giovanili o dirigente gigliato; per ora, non c’è stato nulla di tutto questo tra i discorsi con la società, nemmeno una parola. 8 mesi e poi si vedrà. Bentornato Cesare.

Flavio Ognissanti

