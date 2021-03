Cincotta andrà via a fine stagione, Commisso e Joe Barone guardano anche in casa Arsenal

Secondo quanto scrive Tutto Calcio Femminile, il futuro di Antonio Cincotti alla guida della Fiorentina sembra ormai deciso. Il tecnico viola delle ultime stagioni dovrebbe andare via. Nelle intenzioni di Rocco Commisso e di Joe Barone c’è la volontà di puntare su altri profili, tre sono i nomi in lizza. Il primo è quello di Gianpiero Piovani (Nato a Orzinuovi come Prandelli) e attualmente allenatore del Sassuolo femminile, poi ci sono altri due nomi in lista, tra cui anche quello di Joe Montemurro, tecnico dell’Arsenal. L’idea è ripartire con un progetto ambizioso con l’obiettivo di ritornare ad altissimi livelli

