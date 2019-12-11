Cincotta: "Tanti complimenti alle giovani scese in campo, grande personalità"

Queste le parole rilasciate nel post gara di Fiorentina Women's-Ravenna dall'allenatore viola Cincotta sui canali ufficiali: "Mi complimento con le ragazze, hanno fatto una bella gara e centrato i qua...

Queste le parole rilasciate nel post gara di Fiorentina Women's-Ravenna dall'allenatore viola Cincotta sui canali ufficiali: "Mi complimento con le ragazze, hanno fatto una bella gara e centrato i quarti. Oggi in campo avevamo tante giovani, hanno messo in campo tutta la loro personalità e determinazione. Sono veramente felice e soddisfatto per le ragazze del nostro settore giovanile che si sono fatte trovar subito pronte, si meritano tutti i miei complimenti per il lavoro che fanno".