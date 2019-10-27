Clelland: "Sto bene, ho ripreso a correre nei giorni scorsi. Ho ancora i brividi per il mondiale"

Lana Clelland è stata intervistata a Sky Sport: "Sto bene, ho ripreso a correre nei giorni passati. Ho ancora i brividi per il mondiale disputato, a livello personale è andata benissimo, dispiace però...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2019 13:44

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