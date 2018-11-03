Giuliani (Juventus Women's): "Non ho fatto parate contro la Fiorentina, sconfitta casuale"

Laura Giuliani, portiere della Juventus femminile, ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:"L’ingresso dei grandi club nel calcio femminile alza la competitività. Abbiamo ancora un bacino d’uten...

Laura Giuliani, portiere della Juventus femminile, ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:

"L’ingresso dei grandi club nel calcio femminile alza la competitività. Abbiamo ancora un bacino d’utenza limitato, chi è arrivato quest’anno ha fatto un ottimo scrutini. Il gap con le squadre in Europa? C’è ancora ma non più come negli anni precedenti: siamo ancora neofiti. La sconfitta contro la Fiorentina in Supercoppa? È stato un episodio: con le viola abbiamo disputato un’ottima gara ma preso un gol quasi casuale su una ripartenza, l’unica della Fiorentina: non ricordo parate, solo amministrazione”.