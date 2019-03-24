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Fiorentina Women's, formazioni iniziali della sfida contro la Juventus Women

Queste è la formazione ufficiale della sfida tra della Fiorentina Women's contro la Juventus Women in trasferta a Torino:Fiorentina Women's: Durante, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Adami, Breinte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2019 14:57
Fiorentina Women's, formazioni iniziali della sfida contro la Juventus Women - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste è la formazione ufficiale della sfida tra della Fiorentina Women's contro la Juventus Women in trasferta a Torino:

Fiorentina Women's: Durante, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Adami, Breinter, Parisi, Vigilucci, Bonetti e Mauro.

A disposizione: Ohrstrom, Jaques, Catena, Ripamonti, Kongouli, Clelland, Fusini. All. Antonio Cincotta.

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