Fiorentina Women's, formazioni iniziali della sfida contro la Juventus Women
Queste è la formazione ufficiale della sfida tra della Fiorentina Women's contro la Juventus Women in trasferta a Torino:Fiorentina Women's: Durante, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Adami, Breinte...
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2019 14:57
Queste è la formazione ufficiale della sfida tra della Fiorentina Women's contro la Juventus Women in trasferta a Torino:
Fiorentina Women's: Durante, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Adami, Breinter, Parisi, Vigilucci, Bonetti e Mauro.
A disposizione: Ohrstrom, Jaques, Catena, Ripamonti, Kongouli, Clelland, Fusini. All. Antonio Cincotta.