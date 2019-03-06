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Serie A Women's, il 24 marzo la gara tra la Juventus e la Fiorentina sarà all'Allianz Stadium...

È l'Allianz Stadium il teatro della supersfida di Serie A Juventus- Fiorentina, in programma domenica 24 marzo 2019 alle ore 15 (diretta su Sky Sport). Un palcoscenico importante per un match che vedr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2019 20:20
Serie A Women's, il 24 marzo la gara tra la Juventus e la Fiorentina sarà all'Allianz Stadium... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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È l'Allianz Stadium il teatro della supersfida di Serie A Juventus- Fiorentina, in programma domenica 24 marzo 2019 alle ore 15 (diretta su Sky Sport). Un palcoscenico importante per un match che vedrà contrapposte la prima in classifica contro la seconda.

Prima di questo scontro ci sarà però l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ufficializzati gli orari: la Fiorentina Women giocherà l'andata a Roma allo stadio Tre Fontane, con calcio di inizio alle ore 13:00 (diretta Sky Sport). Il ritorno sarà disputato allo stadio Bozzi di Firenze il 17 Aprile 2019, con calcio di inizio ore 15.00.

Fonte: Violachannel

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