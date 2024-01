Vieri controcorrente: “Giusto giocare in Arabia la Supercoppa. In Italia la vedono solo gli italiani”

Le parole di Christian Vieri, direttamente da Riyad in vista della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli di domani sera. L’ex attaccante si è soffermato soprattutto sulla scelta della Lega Serie A di disputarla fuori dall’Italia, ecco le sue dichiarazioni:

“Ci sarà il tutto esaurito qua a Riyad domani. E’ importante per il nostro calcio perchè è importante andare in giro per il mondo a farlo conoscere ad altra gente. Dobbiamo continuare a far così perchè se stai in Italia ti vedono solo gli italiani, così invece ci vede tutto il mondo. Speriamo sia una bella partita”.

