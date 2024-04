La qualificazione alla finale di Coppa Italia porterebbe nelle casse della Fiorentina almeno 5 milioni di euro

La Fiorentina è pronta per affrontare l’Atalanta in una delle sfide più importanti della stagione, nella quale si gioca l’accesso alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva dopo la sconfitta dello scorso anno contro l’Inter. In palio non c’è solo il prestigio, ma anche una buona somma economica che potrebbe rimpinguare le casse della società viola.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, arrivare in fondo alla manifestazione vale almeno 5 milioni di euro (per la finalista perdente) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleva il trofeo. Il tutto senza dimenticare gli incassi da botteghino per ogni partita disputata in casa. Di seguito le cifre incassate per ogni “gradino” della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale alla finalissima dell’Olimpico di Roma:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro ;

Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro ;

Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro ;

Finalista perdente – 2 milioni di euro ;

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro.

Inoltre, è fondamentale ricordare che la qualificazione alla finale assicurerà la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita nel prossimo gennaio con la formula della Final Four. Tale competizione porterà nelle casse delle squadre partecipanti ben 16 milioni di euro, suddivisi in questo modo: 1,6 milioni alle semifinaliste, 5 alla finalista perdente e 8 alla squadra vincitrice della competizione.

Insomma, stasera ci si gioca non solo la gloria, ma anche una buona somma di denaro: considerando le cifre della Supercoppa Italiana, la squadra viola potrebbe incassare da un minimo di 6 milioni e mezzo di euro a un massimo di 15,6 milioni in caso di accesso all’ultimo atto di Coppa Italia.

