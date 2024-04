Bonaventura, Kouamé e Mandragora diffidati, salterebbero l’eventuale finale in caso di ammonizione con l’Atalanta

Sono ben 5 i giocatori della Fiorentina che devono prestare attenzione al cartellino giallo nella sfida del “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta. Alcuni di questi sono calciatori fondamentali nello scacchiere di Vincenzo Italiano, motivo per cui sarebbe un peccato non averli nell’ultimo atto di Coppa Italia in caso arrivasse la tanto sognata qualificazione alla finale. Si tratta di Giacomo Bonaventura, Christian Kouamé e Rolando Mandragora, che probabilmente saranno protagonisti questa sera. Gli altri due calciatori viola a rischio squalifica per diffida sono Infantino, che difficilmente scenderà in campo, e Nzola, che però non sarà della partita dal momento che mister Italiano non l’ha convocato.

LA FIORENTINA HA MESSO GLI OCCHI SU AYHAN